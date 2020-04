Hobby Ontour 390 SF

Er wirkt hinter so ziemlich jedem Auto eher zierlich, der kleinste Hobby, der Ontour 390 SF. Der Aufbau ist schmaler als bei den ausgewachsenen Baureihen, aber gleich hoch, was ihm ganz spezielle Proportionen verleiht. Beinah möchte man ihn knuddeln, wie er so dasteht. Innen ist der kurze Ontour trotzdem ein vollwertiger Caravan mit allem, was so dazugehört, außer Platz zum Tanzen. Den gibt es mehr außenrum als innendrin, auf der Parzelle lässt der 390 SF schön viel Luft dazu. Seit 2018 sind alle Ontour-Modelle 2,20 Meter breit. Im Profitest zeigt der Ontour 390 SF, was die Kleinsten der Kleinen drauf haben.