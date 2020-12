Ford Explorer (2021)

Der Explorer ist zurück – diesmal mit einem Antriebskonzept, das weniger Durst an den Tag legen soll. Laut Hersteller begnügt sich das große SUV mit 2,9 Liter (kombiniert). Möglich wird dieser Wert durch das Zusammenspiel von Elektro- und Verbrennungsmotor sowie das WLTP-Messverfahren. Allerdings wird der Verbrauch in der Praxis natürlich höher ausfallen – vor allem mit großem Caravan am Haken. Der 3,0-Liter-EcoBoost-Benzinmotor mit drei Litern Hubraum liefert zusammen mit dem 102 PS Elektromotor eine Systemleistung von 457 PS und ein sattes Drehmoment von 825 Newtonmeter. Die maximale Anhängelast beträgt 2.500 Kilogramm, der Preis stolze 74.084 Euro – da fällt der staatliche Umweltbonus in Höhe von 3.750 Euro kaum ins Gewicht.