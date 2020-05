Volvo S90 D5 AWD

Volvo S90: Preise & Ausstattung

Natürlich verfälscht unsere Testwagen-Konfiguration das Bild wie immer ein bisschen, schließlich gibt es den S90 auch schon ab rund 56.000 Euro, sofern man sich für den Diesel entscheidet. Beim Benziner mit Mild-Hybrid muss man schon eine Ausstattungslinie höher greifen. Die startet bei rund 64.000 Euro. Auf den ersten Blick eine Menge Holz. Wer aber in dieser Klasse mitspielen will, die beim S90 serienmäßige Automatik und permanenten Allradantrieb umfasst, und sein Wunschfahrzeug konfiguriert, kommt woanders auch nicht preiswerter davon. Eher im Gegenteil. Denn der Volvo bietet ausstattungsbereinigt ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass der Volvo komplett in China gebaut wird.