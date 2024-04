Fahrtest VW Tiguan

Vieles erschließt sich intuitiv. Ein „Fahrerlebnisschalter“ auf der Mittelkonsole fungiert auch als Lautstärkeregler. Ein Bedienelement, das viele nicht missen wollen. Acht Antriebsvarianten soll es bis 2025 geben – nicht alle sind für Caravaner geeignet. Für klassische Langstreckenfahrer oder eben Caravaner hat VW nach wie vor den Diesel im Programm: Bis zu 1.000 Kilometer Reichweite, ohne zu tanken, schafft der kleine 150-PS-Selbstzünder. Er darf 2.000 Kilogramm ziehen, 300 Kilogramm mehr Anhängelast kann der große Diesel mit 193 PS Diesel aufbieten. Das ist in heutigen Zeiten richtig viel und kann mit Audi Q5 oder BMW X 3 durchaus mithalten.

Aber auf den Plug-in-Hybrid ist man bei VW besonders stolz. Er soll die Lücke füllen zwischen dem vollelektrischen Antrieb, der im Tiguan nicht angeboten wird, und dem Verbrenner. 150, 204 oder 272 PS leisten die e-Hybrid genannten Antriebe. Entsprechend energisch zieht der Tiguan an den Vorderrädern, die dann doch mal ihre liebe Mühe haben, so viel Power und ein Drehmoment von 400 Nm auf die Straße zu bringen. Auch wenn die elektrische Reichweite von 100 Kilometern im Alltagsverkehr oder gar mit dem Caravan schwer erreichbar sein wird, dürfte so mancher Caravaner mit weniger Zugwagenambitionen mit dem e-Hybrid glücklich werden.

Den Tiguan gibt als 130 PS Benziner mit 48-Volt-Hybrid (e-TSI) und 1.600 kg Anhängelast ab 36.600 Euro. Das sind zwar rund 5.000 Euro mehr als der Vorgänger kostete, der aber noch handgeschaltet daherkam. Bereits die Basisversion ist mit dem Digital Cockpit, dem Infotainmentsystem, dem Fahrerlebnisschalter, dem Warnsystem Car2X, einem zusätzlichen Center-Airbag vorn und Seitenairbags hinten, einer Klimaautomatik, USB-C-Schnittstellen mit 45 Watt Ladeleistung, der schwarzen Dachreling und serienmäßigen Assistenzsystemen wie Spurwechselassistent, Notbremssys- tem, Spurhalteassistent, Rückfahrkamera und der Verkehrszeichenerkennung ausgestattet.

Ebenfalls Serie: LED-Scheinwerfer und 17-Zoll-Leichtmetallräder. Trotzdem bleibt noch einiges an Sonderausstattung wie die Anhängekupplung für 1.200 Euro So wird der Tiguan in der Gunst der Caravaner als Zugwagen auch weiterhin ein gewichtiges Wörtchen mitsprechen – ob mit Diesel oder Mild Hybrid.