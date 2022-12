Einsteigermodelle für Caravaning-Neulinge

Erstmals gibt es auf der CMT einen separaten Bereich für Dachzelt-Anbieter sowie für Firmen, die Kleinwohnwagen präsentieren. Dachzelte lassen sich auf fast jedes Auto befestigen und sind deshalb der neue Camping-Trend. Am Eingang-Ost zeigen verschiedene Aussteller Dachzelte in unterschiedlichen Größen und für jedes Budget. Wer sich noch nicht an ein großes Freizeitfahrzeug traut, ist auf der Galerie in Halle 1 hier richtig. Hier werden Kleinwohnwagen, Minicamper sowie Teardrop-Trailer vorgestellt, die sich unter anderem auch für spannende Abenteuer in unwegsamem Gelände eignen.