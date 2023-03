Erwin Hymer Museum

Senior und lebendes Archiv für Museum und Werkstatt ist Max Ludy. Mehr als 40 Jahre lang hat der Weggefährte von Erwin Hymer in der Produktion gearbeitet, kennt als Zeitzeuge jeden Winkel der Fahrzeuge und auch alle Schrauben. Sein Wissen kommt immer dann zum Einsatz, wenn die jüngeren Mitarbeiter an ihre Grenzen stoßen und zum Beispiel Ersatzteile aus dem schier unerschöpflichen Fundus des Museums nicht so recht zuordnen können.

Schließlich sind außer Kenntnissen aus Fahrzeugbau und Technik, Elektrik und Materialkunde vor allem Geschick sowie Freude am Recherchieren und Tüfteln gefordert. „Hier schließt sich der Kreis“, erklärt Susanne Hinzen, „pflegen und erhalten bilden die wichtigsten Aufgaben von Museum und Werkstatt.“ Um dem gerecht zu werden, war im Januar 2022 mit dem Bau und später dem Umzug der bisherigen Werkstatt begonnen worden. Sie war in der alten Wagnerei von Firmengründer Alfons Hymer untergebracht. Bei Insidern heißt diese nah gelegene Reparaturwerkstatt, die auch Erwin Hymer genutzt hat, nur „die Rep“. Da aber in diesen in die Jahre gekommenen Räumen kein Publikum zugelassen war, entstand vor zwei Jahren der Wunsch, das Konzept dem eines modernen Museums anzupassen: Eine Gläserne Werkstatt musste her. „Handwerksvorführungen sind total beliebt“, schwärmt Susanne Hinzen.

Nun grenzt die neue Werkstatt an den Veranstaltungsraum des Erwin Hymer Museums. Erklärungen des Kfz-Teams werden fürs Publikum an die Weltenbummler-Bar übertragen, ein Monitor informiert über die jeweiligen Fahrzeuge mit Texten, Bildern und Videos. Die Besucher sind eingeladen, Fragen zu stellen und ihr Wissen auszutauschen. Museums-Chefin Susanne Hinzen ist froh, etwas sichtbar zu machen, spiele für sie eine große Rolle: „Geschichten sollen nicht im Archiv verstauben“, betont sie, „dieser Wandel ist ganz im Sinn von Erwin Hymer.“