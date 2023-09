Jubiläum: 70 Jahre Tabbert

Wenn eine Marke 70 Jahre am Markt bestehen kann, ist das keine Selbstverständlichkeit. In kritischen Zeiten kann es durchaus eng für Tradition werden. Es ist oft ein stetes Auf und Ab. Die wechselvolle Geschichte von Tabbert begann 1953, als Alfred Tabbert den ersten Wohnwagen-Prototypen namens Ideal vorstellte. Zuvor hatte Alfred Tabbert in Bad Kissingen bereits eine Firma für Wagen- und Möbelbau, aber mit dem Erfolg des Wohnwagens etablierte er sich als führender Pionier im Caravaning.

Das Wirtschaftswunder lief auf Hochtouren und weil das Reisen in Europa immer beliebter wurde, konnte Tabbert auch gehobene Gesellschaftsschichten ansprechen. Bereits 1957 bot Tabbert drei verschiedene Baureihen an und präsentierte auf der ersten Caravan-Messe in Essen 1962 insgesamt 14 Modelle. Die Wohnwagen beeindruckten mit einem einzigartigen Materialmix, einer hochwertigen Verarbeitung und eher konservativem Design, das später als Gelsenkirchner Barock einen ganz eigenen Ruhm erlangte.