LAMILUX SUNSATION® ist die lang erwartete Revolution im Bereich der Faserverbund-Kunststoffe und definiert den Standard für Außenanwendungen vollkommen neu. Die neuartige Gelcoat-Technologie, mit 20-fach besserer UV-Beständigkeit gegenüber den bisherigen am Markt erhältlichen Gelcoats, erweitert den Horizont im Hinblick auf Image, Optik, Pflege und Wertigkeit und lässt Investitionen auch nach Jahrzehnten in der Sonne aussehen wie neu – ganz nach dem Motto „SUNSATION® OVER GENERATIONS“.

Mit LAMILUX SUNSATION® präsentiert der europaweit führende Hersteller faserverstärkter Kunststoffe LAMILUX Composites die weltweit UV-beständigste GFK-Deckschicht und gleichzeitig eine der revolutionärsten Entwicklungen in der Welt der glasfaserverstärkten Kunststoffe.