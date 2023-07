Gründe, in die Branche einzusteigen, gibt es viele, zumal die Urlaubsform Caravaning seit vielen Jahren stark im Trend liegt. Allein in Deutschland sind fast 1,6 Millionen Freizeitfahrzeuge zugelassen. Zudem ist der Bedarf an Fachkräften groß, die Karriereaussichten waren nie besser – für Jugendliche wie Quereinsteiger. In den Produktionsstätten der Hersteller und im Handel fehlt es an qualifiziertem Personal. Zusätzlich gehen viele Arbeitnehmer der sogenannten Babyboomer-Generation in den kommenden Jahren in Rente. Wer sich über Ausbildungsinhalte und Karrierechancen näher informieren möchte, besucht die Internetseite. Hier gibt es eine Übersicht mit Ausbildungsbetrieben. Auch Fachkräfte mit Berufserfahrung werden hier fündig. www.sonnigekarriere.de