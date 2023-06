Die tragbaren Toiletten waren zwar die Basis, aber erst mit der Entwicklung der Kassettentoilette Ende der 1980er-Jahre konnte sich Thetford als Sanitärspezialist auf dem Freizeitmarkt wirklich etablieren. Hier darf Harald Striewski von Hobby als Steigbügelhalter bezeichnet werden, denn er machte die Kassettentoilette zur Serienausstattung in Wohnwagen. Das Unternehmen entwickelte sich in kurzer Zeit zum unumstrittenen Marktführer bei mobilen Campingtoiletten, Kassettentoiletten für Caravaning und auch Toilettenzusätzen. Auch Zerhackertoiletten aus US-Produktion waren im Angebot, wurden in Europa aber nur spärlich eingesetzt.