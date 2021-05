Mit dem Globus-Gasflaschen-Automat können Kunden jeden Tag und rund um die Uhr eigenständig und kontaktlos Gasflaschen kaufen, tauschen oder rote Tyczka-Flaschen leihen. Seit 2016 bietet Globus Baumarkt diesen Service an, der aktuell schrittweise in die Märkte ausgerollt wird. Der Gasflaschen-Automat, den die Kollegen der CamperVans-Redaktion kürzlich am Globus Baumarkt in Weinstadt Endersbach entdeckten, wurde von Globus Fachmärkte gemeinsam mit der Firma Insensiv entwickelt.