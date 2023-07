Besonders leicht und kompakt: Neue Caravan-Baureihe von Knaus

Um dies zu erreichen, verwenden die beiden einige Kunstgriffe, die eine Mehrfachnutzung des Raumes ermöglichen. Dies beginnt mit einem Klappbett, das je nach Grundriss in Bug oder Heck platziert sein kann und sich bei Bedarf über die Sitzgruppe legt. Knaus Tabbert übt sich hier schon beim Tabbert Pantiga und hat gute Erfahrungen gesammelt, die nun auch in der neuen Baureihe einfließen sollen.

Im Gegensatz zum Tabbert soll Knaus aber noch von seiner Foldexpand-Technik profitieren, die durch Verformung der Stirnseiten mehr Stauraum hinter dem Bett bringen soll. „Hier landen dann Bettzeug und zusätzliche oder nicht benötigte Polster“, erklärt Thaler. Auch eventuelle Kinderbetten klappen aus der Wand oder werden aus Polsterelementen gebaut.

Die Nasszelle erhält eine ausfaltbare Dusche, die echt pfiffig gemacht ist und das Potenzial für alle Knaus-Grundrisse mit dem nötigen Platz hätte. Sitztruhen werden schiebbar und dienen dann den verschiedensten Anforderungen bis hin zu mehr Freiraum für den Transport von Rädern.

Aber auch Altbekanntes soll angeboten werden, wie zum Beispiel ein Kinderbett, das aus dem Oberschrank klappt. „Gewicht gespart wird also nicht durch Weglassen, sondern durch Mehrfachnutzung“, erklärt Thaler. Wobei dies nicht ganz stimmt, denn ganz zeitgemäß werden die Karosserien nicht nur kürzer, sondern auch schmaler, was im Inneren aber gar nicht auffällt, was ein erstes Funktionsmodell im Maßstab eins zu eins schon untermauert. Hier können auch erste Designeindrücke gesammelt werden.