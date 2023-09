Für mehr als eine Woche gleiten dann rund 200 Ballone gleichzeitig in unterschiedlichsten Formen am nordrhein-westfälischen Himmel. Die diesjährige Warsteiner Internationale Montgolfiade findet vom 1. bis 9. September statt. Ballon-Piloten aus der ganzen Welt reisen an, um die Warsteiner Internationale Montgolfiade zum größten jährlich stattfindenden Ballon-Festival Europas zu machen, zu dem bis zu 100.000 Gäste von nah und fern erwartet werden.

Wer selbst einmal mit einem Heißluftballon fahren möchte, kann sich diesen Traum in Warstein erfüllen: Auf der Veranstaltungsseite können Ballon-Mitfahrten gebucht werden. An den beiden Wochenenden sind die rund einstündigen Mitfahrten großteils schon ausgebucht, hier haben die Veranstalter aber eine Warteliste angelegt. Der Preis pro Person beträgt 239 Euro, Kinder dürfen ab 12 Jahren und einer Körpergröße ab 1,40 mit an Bord.

Ein buntes Programm für die ganze Familie, bestehend aus einer großen Kirmes und Festzelt mit Musik, macht die WIM zu einem einmaligen Ballon-Spektakel, wie es in Europa seinesgleichen sucht. Am ersten Wochenende gibt es zudem einen Parabalooning-Wettbewerb, bei dem Fallschirmspringer vom Heißluftballon aus abspringen.