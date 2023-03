Kompakte Caravans

Der New Sport 4 ist mit 25-Millimeter-Sandwichwänden gebaut, also besser isoliert als die Wagen mit einfacher GfK-Haut und der sechs Millimeter starken Kaschierung. Trotzdem soll er mit 750 Kilogramm zulässiger Gesamtmasse nur 680 Kilogramm Masse in fahrbereitem Zustand haben, was eine immerhin brauchbare Zuladung ergibt. Viel Platz für Gepäck und Ausrüstung ist in dem sehr kompakten Wagen ja ohnehin nicht. Wer ihn komplett mit Heizung, Warmwasserversorgung und Stabilisierungseinrichtung ausgestattet haben möchte, wird dann aber doch die Auflastung brauchen. Wobei die Serienausstattung mit Stoßdämpfern, Ersatzrad, Deichselabdeckung, Kühlschrank und Kocher für einen kleinen Reisecaravan gar nicht schlecht ist. Der New Sport 4 kostet serienmäßig 14.850 Euro – mit Heizung, Therme und Auflastung liegt er dann bei 17.100 Euro. Das neue Mobiliar und andere Details kommen auch den anderen Niewiadow-Modellen für die Saison 2023 zugute.

Mehr Infos