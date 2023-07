Es ist inzwischen mehr als nur ein Trend – immer mehr Caravans sind mit einer Markise statt einem Vorzelt ausgestattet. Der Grund ist oft trivial: Im Gegensatz zum klassischen Caravanvorzelt haben Markisen eine geringere Aufbauzeit und bieten eine hohe Flexibilität, sind aber auch nicht ganz so standfest. Allerdings haben sich die Markisen in den letzten Jahren in Sachen Zeltumbau gemausert. Besonders die Sackmarkisen sind hier von Vorzelten optisch kaum mehr zu unterscheiden.

Drei Varianten hat die Redaktion umfangreich getestet und alle sind nun im Dauereinsatz: das Travel Star Plus von Herzog, welches in CCC 10/21 vorgestellt wurde, die Gelenkarmmarkise Thule Omnistor 630, vorgestellt in CCC 9/21, und das Wigo Rolli, vorgestellt in CCC 11/20.