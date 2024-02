Praxis: Wintercamping im Zelt

Wintercamping im Schnee: Mauer aus Schnee als Windschutz

Darüber hinaus sind folgende Punkte zu beachten: Schnee- bzw. Sandheringe werden entweder wie ganz normale Bodenheringe verwendet oder quer als T-Anker eingetrieben. Den Schnee ringsherum festtreten, die Heringe mindestens eine Viertelstunde lang festfrieren lassen und dann erst die Zeltleinen abspannen. Alle Befestigungspunkte benutzen, denn Schnee ist oft alles andere als eine sichere Verankerung, und wenn der Sturm an mehreren Stellen am Zelt gleichzeitig zerrt, müssen die Kräfte richtig verteilt sein.

Etwas Schnee als Windschutz an den Zeltseiten, damit sich nicht so viel Schnee zwischen Außen- und Innenzelt ansammeln kann. Diese Windmauer sollte etwa einen Meter hoch und 3 bis 5 Meter vom Zelt entfernt sein (in Windrichtung). Ihr Rücken sollte scharf zugespitzt sein – damit sich der Wind daran bricht und der Treibschnee von deinem Zelt ferngehalten wird. Wenn Zelt und Windmauer stehen, ist zu guter Letzt eine Fußgrube in der Apsis sinnvoll. So kann man bequem am Innenzeltrand mit den Füßen in der Apsis sitzen. Es besteht immer die Gefahr, dass Teile der ausgegrabenen Apsis vom Schnee zugeweht werden. Deshalb keine losen Teile in der Apsis liegen lassen. Alle Rucksäcke und Taschen immer ordentlich verschließen.