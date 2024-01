Feine Optik

Für die erste Saison kommen zwei Black Forest Modelle, ein 455 TS als kompakter Wagen für Zwei und der Familiengrundriss 495 TK, beide mit Feinhammerschlag an den Wänden, die die auffällige Black-Forest-Grafik ziert, Leichtmetallrädern, einer Deichselabdeckung, Stabilformstützen samt Stützplatten. Innen sorgen zweifarbige Polster und Übergardinen mit eingesticktem Black-Forest-Logo, Kissen, ein Spannbetttuch und ein Filzorganizer für die spezielle Anmutung.

So gibt es den Testkandidaten Premio Black Forest 495 TK im Schwarzwald-Outfit ab 25.380 Euro. Wie alle Modelle von Bürstner hat auch der Premio Black Forest die neue App-Steuerung My Bürstner Information serienmäßig an Bord.