Dieser Senara steigt mit 26.000 Euro ein – so ganz wirklich ein Geschenk an die Kundschaft ist er erwartungsgemäß dann also doch nicht. Der Testwagen zeigt zudem nicht nur außen fast alles, was geht zum Jubiläum. Große Leichtmetallräder in Silber, Deichselabdeckung und Schwerlaststützen komplettieren den Auftritt, nur Glattblechwände hat der Testwagen nicht. Er ist auch innen sehr gut ausgestattet und maximal aufgelastet – was den Preis mit vier Paketen und diversen weiteren Extras weit über 30.000 Euro treibt. Auch bei Tabbert für einen mittelgroßen Einsteiger eine Menge Geld, die entsprechende Erwartungen weckt.