Heutzutage ein Auto zu kaufen, ist eine schwere Entscheidung und eigentlich keine gute Investition. Der durchschnittliche Autobesitzer nutzt es nur bis zu vier Prozent der Zeit. Den Rest steht dieser kostbare Besitz untätig vor der Haustür. Hinzu kommt, dass derzeit ja keine Gewissheit bezüglich der richtigen Motorisierung besteht – Verbrenner, Plug-in oder rein elektrisch?

Doch es gibt Alternativen. Für 500 Euro im Monat schließt man einfach ein Abo ab und bekommt ein Fahrzeug der neuen chinesischen Marke Lynk & Co. Und alles funktioniert ganz einfach übers Internet. Es gibt nur ein Modell mit der Bezeichnung 01 in den Farben schwarz oder blau und immer als Plug-in-Hybridmodell mit 262 PS. Dann dürfen Sie 1.250 Kilometer pro Monat fahren, darüber werden 15 Cent pro zusätzlichem Kilometer fällig. Die Krux: Nicht verbrauchte Kilometer dürfen auf den Folgemonat übertragen werden, sodass in den Folgemonaten mit eingesparten Kilometern eine längere Urlaubsreise gemacht werden könnte.

Die 500 Euro pro Monat beinhalten alle Kosten außer Benzin, Maut und Parken. Um Wartung, Reparaturen, Bereifung, Versicherung und Kfz-Steuer muss sich also niemand Gedanken machen. Auch nicht über das Zubehör, denn der Lynk & Co 01 ist komplett. Nur Wohnwagenbesitzer müssen bei der Anhängekupplung einen Haken setzen, denn serienmäßig gibt es keine Anhängekupplung. Es ist daher die einzige Option, die bestellt werden muss. Das Abo ist übrigens monatlich kündbar.