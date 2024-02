Zugfahrzeugtest Nissan X-Trail e-Power 4x4 e-4ORCE

Der Benziner treibt immer den Generator an, erzeugt Energie, welche in der Batterie gespeichert oder direkt verbraucht wird.

Bedienung und Verarbeitung des inzwischen in Japan gebauten SUV ist sehr gut. Funktionell und edel, was natürlich auch an der höchsten Ausstattungslinie Tekna + liegt. LED-Scheinwerfer, große Touch-Displays, 360-Grad-Around-View und alle verfügbaren Assistenzsysteme sind natürlich an Bord, alles, was elektrisch oder automatisch bedient werden kann, ist verbaut. Dass viele wichtige Funktionen am zentralen 12,3 Zoll großen Touchscreen auch noch mit Tasten zu bedienen sind, ist ganz angenehm – woran man sich aber immer mehr gewöhnen muss, um nicht im Labyrinth der Untermenüs zu verlaufen, ist die Sprachsteuerung.