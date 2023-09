Zugfahrzeugtest Škoda Karoq Sportline 2,0 TSI

Letztes Jahr hat der seit 2017 gebaute Tscheche ein dezentes Facelift bekommen: schmalere Scheinwerfer, geänderter Kühlergrill, neue Rückleuchten und schicke Felgen. Ansonsten blieb – zum Glück – vieles beim Alten. Der Skoda ist praktisch und größtenteils intuitiv zu bedienen – zumindest so lange man nicht versucht das digitale Cockpit während der Fahrt anzupassen. Aber alles, was mit purem Fahren zu tun hat, macht der Skoda vorbildlich.

Der Vierzylinder zieht kräftig los und das DSG schaltet logisch und präzise. Auch ohne zwischen den Fahrmodi zu springen, kann der Karoq von komfortabel bis sportlich, und zwar so, dass der Beifahrer gar nicht bemerkt, wenn es auf der Autobahn jenseits der 200 Stundenkilometer vorwärts geht. Der Sportline hat DCC schon serienmäßig, also kein Wunder, dass er schlechte Landstraßen und wellige Autobahnen einfach so wegsteckt. Die Vorbereitung für die Anhängekupplung ist auch serienmäßig, für den elektrisch schwenkbaren Haken kommen also nur 890 Euro oben drauf.