Platz 4: Seat Tarraco E-Hybrid

Einstecken. Aufladen. Losfahren. So lautet in der Theorie das Plug-in-Fahrerlebnis. Aber wie sieht es in der Praxis als Zugwagen aus? Da sind es 50 rein elektrische Kilometer, dann dreieinhalb Stunden am Schnelllader oder fünf Stunden an der Steckdose zu Hause. Für den normalen Gebrauch als Urban-Commuter, also als Stadtfahrzeug, ist diese Reichweite ja völlig ausreichend. Aber wie sieht es beim Seat Tarraco E-Hybrid mit seinen Qialitäten als Zugfahrzeug aus??