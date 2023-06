Camping Sölden

Seit sechs Jahren haben Martha und Christoph Kneisl die Verantwortung in die Hände von Sohn Lukas gelegt, der zusammen mit Hanna, der Mutter seiner Tochter, den Laden rockt. Lukas hatte schon früh das neue Sommerpotenzial mit den Radlern entdeckt. Schließlich war sein Cousin der Initiator der Bike Republic – einer Ansammlung ausgefeilter Downhill-Strecken im gesamten Gebiet. Diese wurde vor 15 Jahren noch belächelt und ist nun das neue Pfund in der Waagschale des Tourismusangebotes in Sölden. Nachdem vor vier Jahren auf dem Campingplatz das ebenfalls anfangs belächelte Mammutprojekt Tiefgarage im Nordteil des Platzes umgesetzt wurde, stand im letzten Herbst das Hauptgebäude an.