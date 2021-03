Startschuss in der Hansestadt Brilon

In der Altstadt der Hansestadt Brilon mit dem alten Rathaus, dem Marktplatz und der Propsteikirche fällt der Startschuss für den Möhnetal-Radweg. Auf 65 Kilometern führt die Tour über ehemalige Bahntrassen durch das Naturschutzprojekt MöhneLife am Möhnesee vorbei bis hin zur Mündung in die Ruhr in Arnsberg-Neheim.