Städtetipp Bad Bederkesa

Moor- und Seenlandschaften, Heide, Wälder und das Wattenmeer prägen die Region

Irgendwann ist klar: Auch außerhalb der Therme dürfte es schön sein. Schließlich liegt die Samtgemeinde Bad Bederkesa als Teil der Stadt Geestland (der andere Teil ist Langen, beide Orte haben sich am 1. Januar 2015 zu Geestland zusammengeschlossen) im Herzen des Cuxlandes, eingebettet in die norddeutsche Küstenlandschaft zwischen Elbe, Weser und Nordsee. So umgeben Bad Bederkesa weite Heide, das Ahlenmoor, der Bad Bederkesaer See, Wälder und die Nordsee samt Wattenmeer.

Wer in dieser Region wandert oder radelt, findet Zeugnisse jahrhundertealter Geschichte, etwa Hünengräber, Burgen, Windmühlen und Museen. Rund um Bad Bederkesa tummeln sich Rad- und Wanderfreunde auf einem gut ausgeschilderten Wegenetz oder tauchen ein in die geheimnisvolle Welt der Moore. Doch allzu weit muss kein Campingfreund losziehen, um Natur zu erleben: Der Bederkesaer See mit seinem Sportboothafen ist in wenigen Minuten erreicht.

Um den 215 Hektar großen Moorsee, er ist im Mittel nur 1,10 Meter tief, führt ein sieben Kilometer langer Rundweg. Auch hier kommen Wanderer und Radler auf ihre Kosten: Tafeln informieren über Tier- und Pflanzenwelt im, am und um den See. Von zwei Aussichtstürmen aus sind See und Land gut zu überblicken. Zahlreiche Bänke laden zur Pause ein. Oder zum entspannten Zugucken: Angler sitzen an den nur wenigen Ufer- Angelstellen des Bederkesaer Sees, holen dicke Brassen aus dem Wasser, Aale und Zander. Eher selten geht einer der raren Binnenstinte an den Haken. Beliebter noch als von Land ist das Angeln aus dem Boot. Die Lizenz kostet für 24-Stunden ab 11, für eine Woche 44 Euro.