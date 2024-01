Städtetipp Nürnberg

Info Nürnberg

Tourist Information: Auskünfte, Prospekte und originelle Souvenirs gibt es in der Tourist Information am Hauptmarkt 18. Eine kleinere Tourist Information findet sich im Handwerkerhof (Laden 10) in der Königstraße 82 (nahe Bahnhof). Info- und Service-Zentrale: Tel.: 0911-2336-0, tourismus@nuernberg.de, www.tourismus.nuernberg.de Infos: www.quartiere-nuernberg.de

Herumkommen: Wer vom Campingpark mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Nürnberger Altstadt möchte, muss zunächst einen kurzen Fußweg zu den Haltestellen zurücklegen: z. B. mit der S-Bahn (ab Nürnberg Frankenstadion, circa 15 min zu Fuß), U-Bahn (ab Messe, circa 20 min zu Fuß) oder Straßenbahn (ab Nürnberg Doku-Zentrum, circa 25 min zu Fuß). Infos unter www.vgn.de. Alternativ fährt man mit dem Rad, ein Radweg führt direkt am Campingpark vorbei. Im Stadtgebiet gibt es fünf Rad- und vier Tret-Roller-Vermieter, Infos über die Tourist Information.

Sehenswürdigkeiten: Das in der Nähe des Campingplatzes gelegene Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände präsentiert sich unter www.museen.nuernberg.de/dokuzentrum. Im Doku-Zentrum gibt es eine sehenswerte Interimsausstellung, Führungen, Infotafeln und einen Audioguide, den man sich schon vorab kostenlos herunterladen kann. Ebenfalls zum kostenlosen Download: eine App für die Erkundung des ehemaligen Reichsparteitagsgeländes. Unter www.geschichte-fuer-alle.de findet man weitere Führungen zum Thema.

Neben dem Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände sollte man sich auch das Memorium Nürnberger Prozesse im Justizpalast ansehen (www.memorium-nuernberg.de). Hier erfährt man Wissenswertes zu den Nürnberger Prozessen (1945 bis 49). Besonders eindrucksvoll: die Medieninstallation „Zeitreise Saal 600“.

Nürnberg verfügt über viele weitere sehenswerte Museen wie z. B. Spielzeugmuseum, Albrecht- Dürer-Haus, Germanisches Nationalmuseum, Bratwurstmuseum usw. (www.museen.nuernberg.de). Wer sich mehrere Museen ansehen will, kauft sich die 48 Stunden gültigen Nürnberg-Card. Sie bietet auch freie Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmittel und weitere Vergünstigungen. Zu beziehen über www.tourismus.nuernberg.de.

Radtouren: Entlang der nahe des Campingplatzes gelegenen B 8 (Münchner Straße) kann man auf den Fünf-Flüsse-Radweg einschwenken, der in südliche Richtung zum Lorenzer Reichswald und Ludwig-Donau-Main-Kanal führt, in nördliche Richtung zu Pegnitz und Wöhrder See. Entlang der Pegnitz kann man auch Teile der Nürnberger Altstadt sehr schön erkunden. Der Nürnberger Zoo ist nur 2,5 km vom Campingplatz entfernt, www.tiergarten.nuernberg.de.