Ein Räuchercaravan ist nichts für Nikotin- oder Arbeitssüchtige, sondern das Pendant zur erzgebirgischen Traditionsfigur an Weihnachten, dem Räuchermännlein, eben in Form eines Caravans. Thomas Werker hat sich den Räucherwohnwagen ausgedacht und patentieren lassen. „Auf Nachfrage von unseren campingbegeisterten Freunden ging ich schon lange mit der Idee schwanger, ein Räuchermannel als Wohnwagen in Serie herzustellen. Aber erst die ausbleibenden Aufträge zu Beginn der Corona-Zeit brachten das Projekt ins Laufen“, verrät er.