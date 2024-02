Neue Warntafel-Regeln für Fahrradtransport am Heckträger in Italien

Grundsätzlich muss jeder, der in Italien einen Gegenstand transportiert, welcher in der Länge über das Heck des Fahrzeugs hinausragt, eine rot-weiße Warntafel anbringen. Gleiches gilt für Heckträger mit Kennzeichen und Beleuchtung. Wenn die nach hinten überstehende Ladung die gesamte Fahrzeugbreite einnimmt, muss links und rechts am seitlichen Ende der Ladung jeweils eine Warntafel angebracht werden.