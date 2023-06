Erlebnisse zum Abheben

und Genießen

Text: Camping, Cars & Caravans | Bild: Veranstalter, Matterhorn-Paradise, Rolex-Kurt Arrigo, npa, Hortensienpark Erbsmühle, Adventure Sports | 15.06.2023

Spannende Ausflugsziele im Sommer: Wie wäre ein Ausflug zum Outdoor- & Gleitschirmfestival in Lenggries, eine Alpenüberquerung per Seilbahn in 3800 Meter Höhe, eine Reise zur Segelregatta Rolex Fastrace in der Normandie, zum 1200-jährigen Jubiläum Gunzenhausens oder zum Hortensienpark in Erbsmühle?