Aber die Classic Days stehen auch als Festival für die Inhalte des „Automobilen Kulturgutes“ – zeigen Inszenierungen, mobile visuelle Acts von außergewöhnlich hohem Niveau und zelebrieren mit eindrucksvollen Kreaturen und Maschinen aus anderen Welten die Mobilität und Technik-Geschichte.

In einem ab 2023 größeren Picknick-Areal auf einer neuen Rasenfläche unter den ältesten Bäumen im Green Park in den Classic Days versammeln sich bis zu maximal 20 behutsam ausgewählte Fahrzeuge mit Besitzern und Fahrern und genießen die Classic Days mit zeitgenössischer Kleidung und eigenem Charme.

Wie in den letzten Jahren, gilt auch ein Dresscode für die Teilnehmer – alles muss passen. Wenn dann auch noch das Wetter wie 2022 mitspielt, ist dem Spektakel keine Grenze gesetzt. Die Anmeldungen in den 13 Kategorien für die Teilnehmer sind in vollem Gange und Besuchertickets ab 9,50 Euro sind bereits über den Online-Shop der Classic Days und in den Vorverkaufsstellen erhältlich. www.classic-days.de

Mehr Tipps und Termine finden Sie hier.