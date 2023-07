Am Rande der Altstadt von Hannoversch Münden findet am 5. Und 6. August bereits zum sechsten Mal ein Töpfermarkt statt, auf dem Keramikkünstler aus ganz Deutschland ihre Werke ausstellen. Der Veranstaltungsort liegt idyllisch direkt am Dielengraben am neu gestalteten Ufer der Werra, unweit des Anfang des sechzehnten Jahrhunderts erbauten Welfenschlosses.