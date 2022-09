Camping Toaster für den Gaskocher

Einen Toast auf den Toast: Für viele Camper gehört ein krosser Toast – oder eben krosses Brötchen – zum gediegenen Frühstück einfach dazu. Heißer Kaffee dazu, Eier und Speck, was auch immer – so kann der Campingtag beginnen. Oder alternativ: Manchmal soll der Toaster schlicht das angetrocknete Brot vom Vortag etwas aufwerten. Kurzum: Ein ordentlicher Toaster sollte an Bord sein. Wer Landstrom zur Verfügung oder einen kräftigen Wechselrichter samt potenter Batterie an Bord hat, ist fein raus. Er steckt den E-Toaster ein und gut ist.

Der zaubert das Frühstücksgebäck ganz so, wie man es gerne hätte. Röststufen lassen sich individuell leicht anpassen. Das klappt. Und mit den Aufsätzen für den Gaskocher? Nun, sagen wir es mal so: Da braucht’s schon Geduld und den richtigen Mix aus Röstdauer und passender Gasflamme. Die Ergebnisse unterscheiden sich extrem, hängen maßgeblich von der Hitze des Gaskochers ab – und sind auch grundsätzlich nicht mit guten Elektrotoastern auf Augenhöhe.