Viele kleinere Reparaturarbeiten am Wohnwagen können Caravaner selbst erledigen. Es gibt aber auch Tätigkeiten, die ein Fachbetrieb übernehmen muss. Dazu zählen zum Beispiel die Gasprüfung, Änderungen an der Gasanlage oder auch Wartungs- und Reparaturarbeiten an der Radbremse. Die folgende Auflistung enthält wichtige Tätigkeiten der Wohnwagenpflege und -Wartung, die jeder mit etwas handwerklichem Geschick selbst erledigen kann.