Wohnwagen-Diebstahlschutz: Einbau Carasave Alarmanlage

Das von außen am Wohnwagen angeschlossene Stromkabel muss bei einem Diebstahl zwingend entfernt werden oder reißt spätestens beim Wegfahrversuch ab. Die Alarmanlage verfügt über drei unterschiedliche Schutz-Modi (Diebstahl-, Außenhaut- und Vollschutz), die es ermöglichen, das mobile Zuhause und sich selbst situationsabhängig zu schützen. Im Lieferumfang ist zudem eine IoT-SIM-Karte (Internet of Things) enthalten, damit der Anwender im Alarmfall sofort eine Benachrichtigung auf sein Mobilgerät erhält. Die Karte hat eine Laufzeit von 10 Jahren, in denen das Guthaben nicht verfällt. Keine monatlichen Kosten (vertragsfrei) und ist in über 140 Ländern nutzbar.