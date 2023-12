Am Umschaltregler wird bestimmt, aus welcher Gasflasche vorrangig das Gas entnommen wird und welche Flasche als Reserve dient. Das neue Komfortsystem kommt im Frühjahr in den Handel und soll 338 Euro kosten. Die einfache Ausführung besteht aus einem Niederdruckregler mit Crash-Sensor und Überdrucksicherheitseinrichtung sowie der Mitteldruck-Schlauchleitung. Sie soll 174 Euro kosten. Klarer Vorteil der neuen Geräte ist die extrem einfache Nachrüstung, da keine Wandmontage mehr notwendig ist.

Es sollen auch keine Gasfilter und Schlauchbruchsicherungen mehr notwendig sein, da diese Montageart sie unnötig machen sollen. „Das Problem mit Schmutz und Wasser im Druckregler entstand erst, als die Druckminderer von der Flasche an die Wand gewandert sind“, begründet dies Brohm mit Blick auf langjährige Testreihen. Im Deichselkasten ist der Platzbedarf etwas geringer, aber noch sind die Regler recht groß. Sie stützen sich übrigens mit verstellbaren Füßen gegen die Flasche ab, sodass alle Flaschenformen und -größen möglich sind.

Wie beim Vorgänger ist die Anlage später mit einer Fernanzeige erweiterbar. Leider ist die Basisversion kein Baukasten-System. Wer später auf die Plus-Version aufrüsten will, muss alle Regler tauschen. „Da die Tauschpflicht nach zehn Jahren laut EU bald stärker reglementiert und kontrolliert werden soll, sehen wir ein großes Umrüstpotenzial“, so Brohm. Übrigens ist die Montage Schlauch auf Rohr im Do-it-yourself durchaus erlaubt. „Eine Dichtheitsprüfung sollte aber in jedem Fall erfolgen“ mahnt Brom, „noch ist die Prüfung eine Grauzone, aber die Heizgeräterichtlinie soll von der EU ebenfalls verschärft werden.“

Mehr Infos auf www.gok.de