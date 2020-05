Ablagerungen in der Wohnwagen Toilette

Haben sich bereits Ablagerungen gebildet, empfiehlt sich eine Reinigung mit Aktivsauerstoff, Kalklöser und biologisch abbaubaren Tensiden (z. B. MultiSan ToilettenClean+). Der Fäkalbehälter wird mit warmem Wasser unter Zugabe von 50 Gramm bei einer Einwirkzeit von circa 24 Stunden gefüllt. Eine schnellere Reinigung bietet sich auf Reisen an. Vor Antritt der Fahrt einfach den Behälter zur Hälfte mit warmem Wasser füllen und das Reinigungsmittel zufügen. Der Inhalt schwallt während der Fahrt und reinigt bestens. Am Ziel angekommen, den Fäkalbehälter entleeren, spülen und mit ein bis zwei Litern Wasser und dem Zusatzmittel in Betrieb nehmen. Das Innere des Fäkalbehälters ist nach der Anwendung fast wie neu. Gummidichtungen verspröden nicht mehr, Schieber und Geruchsverschlüsse bleiben dicht.

Ablagerungen von Urinstein und Kalk an Schiebern und Geruchsverschlüssen sollten schon bei der Entstehung verhindert werden. Ein Spülwasserzusatz, wie Aqua Rinse von Thetford, gewährleistet eine reibungslose Funktion und sorgt für guten Geruch. Dies ist aber nur möglich, wenn die Toilette einen eigenen Wassertank hat. Alternativ gibt es solche Mittel auch in Sprühflaschen (z. B. MultiSan Flush). Der letzte Nutzer der Toilette sprüht einige Pumphübe in die Schüssel und öffnet den Schieber einen Spalt. So gelangt die Flüssigkeit auch in die Führung und wirkt über Nacht ein. Damit ist die Funktion der Wohnwagen Toilette lange gesichert.