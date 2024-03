Eins wird sofort klar: Hier treffen sich Retro Style gepaart mit moderner Technik. Der Touring erschien uns schon immer als der ideale Caravan: kompakt, beweglich, top ausgestattet und das Design mit dem gewissen Etwas. Für die erste Annäherung ging es fünf Tage nach Lechbruck am See auf den Camping Via Claudia am Fuße der Alpen. Auf der kurzen Anfahrt stellte der Touring sein Fahrverhalten eindrücklich unter Beweis. Er ist übersichtlich, leicht und sehr gut zu manövrieren. Hinter unserem Renault kaum zu spüren und auch von Hand zu zweit easy zu rangieren und auf seiner Parzelle zu platzieren.

Mein persönliches Highlight am neuen Eriba Touring sind ja die Retrorücklichter. Insgesamt ist viel Chrom an Bord, aber den gibt es nur als Zusatzausstattung. Serie ist das pfiffige Hubdach, das den Touring zum Touring macht. Die Technik ist bestärkt, das Raumgefühl gigantisch. Unser Testwagen hat auch eine Markise von Thule, die perfekt zum Touring und seiner DNA passt, wie auch die Trittstufe, die manuell ausklappbar ist. Der Grundriss ist für zwei Personen ideal – eine dritte könnte in der umbaubaren Dinette schlafen.

Diese klassische Grundrissanordnung mit Bugdinette, Nasszelle, Küche und Querbett sind für uns eigentlich perfekt, wenngleich wir schon in einem Alter sind, wo der am Fenster liegende sich manchmal den anderen Platz wünscht. In der Küche gibt es einen Zwei-Flamm-Kocher, der uns reicht, ein kleines Spülbecken und einen 81-l-Kühlschrank mit ausreichend Möglichkeit, vom Kaltgetränk bis zum Salat alles ordentlich zu verstauen. Unter der Spüle ist eine Schublade für Besteck etc. sowie ein großes Schubfach für Gegenstände wie Töpfe und Pfannen.