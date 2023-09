All diese Angebote vereint der Platz auf einer recht kleinen Fläche. Deshalb parken Autos außerhalb des Resorts. Der Ort Portese mit Fährhafen kann in weniger als einer halben Stunde zu Fuß erreicht werden. In der Nähe liegt auch die Stadt Salò, die zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten und öffentliche Badestrände bietet. Der nächste Badestrand ist zu Fuß in etwa 15 Minuten zu erreichen.

Vom Weekend Glamping Resort kann man auch gut zu einer Fahrradtour am See starten. Zum Beispiel kann eine etwa 1,5-stündige Fahrradfahrt nach Sirmione mit einer Fährfahrt zurück nach Porto Portese verbunden werden. Dabei kommt man durch Moniga del Garda, Padenghe sul Garda, Desenzano del Garda und Rivoltella.

Der Platz liegt in einem flacher werdenden Bereich des Gardasees, dennoch sind die Berge im Westen einfach zu erreichen und verlocken zu Wanderungen mit atemberaubender Aussicht. Fazit: Urlauber, die einen gewissen Komfort und Angebote auf dem Platz schätzen und den Trubel in den Hochburgen am Gardasee nicht brauchen, finden in beiden Anlagen ein passendes Domizil.