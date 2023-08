Reise Oberpfalz

Campingmöglichkeiten in der Region

Camping Weichselbrunn, Ludwigsheide 50, 92439 Bodenwöhr, Tel.: 09434/90070, info@campingweichselbrunn.de, www.campingweichselbrunn.de und www.seecampingweichselbrunn.de (im Aufbau).

Geöffnet von 28. April bis Ende Oktober 2023. Leicht geneigtes, mit Bäumen bestandenes Wiesengelände am Südufer des Hammersees. Ein kleinerer Platzteil ist durch eine Straße vom Hauptplatz getrennt. 80 Stellplätze für Touristen, 50 für Dauercamper. Über Treppen gelangt man vom Hauptteil des Platzes zum Einstieg in den See. Kleiner Laden am Platz mit Lebensmitteln, Getränken (u. a. von der lokalen Brauerei) und Dingen des täglichen Bedarfs. Fahrrad- und E-Bike-Vermietung am Platz. Bootssteg, Wassertrampolin. Stellplatz für zwei Erwachsene und ein Kind (bis 16 Jahre): ab 34,50 Euro (kleine Stellplatz), Strom 4 Euro pro Tag pauschal.

Ferienhof und Campingplatz Schweinmühle, Schweinmühle 1, 92670 Windischeschenbach, Tel.: 0968/11359, info@schweinmuehle.de, www.schweinmuehle.de

Geöffnet vom 1. April bis 15. Oktober 2023. Ebenes, mit Bäumen, Sträuchern und Hecken eingefasstes Wiesengelände. An der Fichtelnaab gelegen, Badeteich mit Liegewiese in der Nähe. 70 Stellplätze für Touristen, 40 für Dauercamper. Guter Ausgangspunkt für Radtouren und Wanderungen. Familienfreundliches Campen auf dem Bauernhof mit vielen Tieren und Streichelzoo. Brötchenservice. Gaststätte. ADAC-Vergleichspreis: 37 Euro

Freizeit- und Campinganlage Gaisweiher, Gaisweiher 1, 92696 Flossenbürg, Tel.: 09603/644, camping@freizeit-gaisweiher.de, www.freizeit-gaisweiher.de

Ganzjährig geöffnet. Romantisch am Ufer des Gaisweihers (Badesee) gelegen, angrenzendes öffentliches Strandbad. Guter Ausgangspunkt für Wanderungen, z. B. zur Burgruine Flossenbürg. Mit Bäumen und Büschen bestandenes, parzelliertes und terrassiertes Gelände (7 Hektar). 100 Stellplätze für Touristen, 100 für Dauercamper. Große Grillhütte am Platz. E-Bike-Vermietung, Kegelbahn. Stellplatz für 2 Erwachsene und ein Kind (3 bis 14 Jahre): 28,60 Euro. Strom je kWh: 0,50 Euro. Es gibt auch Schlaffässer zu mieten.

Campingpark Murner See, Sonnenriederstraße 1, 92442 Wackersdorf, Tel.: 09431/9996822, info@see-camping.de, www.campingpark-murnersee.de

Ebenes Wiesengelände mit vereinzelten Bäumen auf einer Landzunge zwischen Murner See und Brückelsee. Geöffnet 1. April bis 31. Oktober 2023. 135 Stellplätze für Touristen, 115 für Dauercam- per. Minimarkt am Platz, wo man u. a. Frühstücksbrötchen kaufen kann. Fahrradverleih mit Hol- und Bringservice sowie geführte Fahrradtouren. Auch geführte Bootstouren auf dem nahe gelegenen Fluss Regen stehen auf dem Programm. Ein Restaurant mit Terrasse und Seeblick schließt an den Campingplatz an, ebenso ein interessanter Abenteuerspielplatz „Wasser, Fisch, Natur“. Am öffentlichen Badestrand des Murner Sees gibt es u. a. Tretboot- und SUP-Board-Verleih. Stellplatz für zwei Erwachsene und ein Kind (3 bis 14 Jahre): 39 Euro, Strom 4,50 Euro pro Tag pauschal. Es gibt auch Mobilheime zu mieten.

Campingplatz Platzermühle, Platzermühle 2, 95698 Bad Neualbenreuth, Tel.: 09638/912200, info@camping-sibyllenbad.de, www.camping-sibyllenbad.de

Ganzjährig geöffnet. 25 Stellplätze für Touristen, 12 für Dauercamper, 3 für Wohnmobile. Die Stellplätze sind auf einer Hanglage mit vier Terrassen verteilt, Baum- und Buschreihen als Abgrenzung. Nähe zur tschechi- schen Republik. Grenzüberschreitende Ausflüge mit dem Pkw (z. B. nach Cheb), Angelmöglichkeit. Tischtennis, Tennis. Nur zwei Kilometer entfernt: staatlich anerkannter Heilquellenkurbetrieb Sibyllenbad mit Sauna- und Wellnessbereich sowie türkischem Badetempel. Auf dem Platz gibt es einen Aufenthaltsraum, Getränkeservice und Brötchenlieferung direkt an die Fahrzeugtür. Stellplatz für zwei Erwachsene und ein Kind (bis 10 Jahre): 21 Euro, Strom 0,60 Euro pro kWh. Jugendliche 11 bis 14 Jahre: 3 Euro, Kurtaxe 1 Euro pro Person. Es gibt auch Schlaffässer zum Mieten.