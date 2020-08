In Freiburg scheint mehr als 1.800 Stunden im Jahr die Sonne. Wohl dem, der seine müden Füße in kühlendem Wasser baden kann. Doch das ist in der südbadischen Metropole meistens kein Problem. Die fließenden Pools heißen Bächle. Das sind 30 Zentimeter breite Wasserläufe, die den Freiburg-Besucher beim Rundgang durch die historische Altstadt ständig begleiten. Mehr als 15 Kilometer beträgt das Netz dieser offenen Wasserstraßen, gespeist durch das Flüsschen Dreisam.