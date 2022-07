CARAVAN & VANLIFE MeetUp

An den zwei Tagen können von 11 bis 17 Uhr außerdem Besucher mit den waschechten Campern in Kontakt kommen, die Fahrzeuge ansehen und durch die Händlermeile flanieren, die alles bietet, was das Camper-Herz begehrt. Die Gastronomen in der Motorworld Region Stuttgart sowie diverse Foodtrucks halten Leckereien und Köstlichkeiten bereit. In der Chill-out-Area lässt sich in Hängematten und Liegestühlen das bunte Treiben genießen.