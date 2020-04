Relaxsessel gibt es in verschiedenen Ausführungen und Preisklassen. Wie der Name schon sagt, stehen hier Bequemlichkeit und Entspannung an erster Stelle – Gewicht und Packmaß sind eher Nebensache. Haben die Sessel eine runde Form ähnlich wie ein Vollmond, werden sie häufig auch „Moon Chairs“ genannt. CCC hat sieben verschiedene Moon Chairs und Relaxsessel, die zwischen 30 und knapp 100 Euro kosten, genauer unter die Lupe genommen. Wie bequem sind die verschiedenen Modelle wirklich und eignen sie sich auch für´s Camping?