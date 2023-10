Auch beim Handling auf Schnee zeigten sich keine Ausreißer. Hier konnte ebenfalls der Austone neben dem Michelin das Testteam von ACE, GTÜ und ARBÖ überzeugen: Beide ließen sich bei Schnee gut lenken, hatten eine gute Seitenführung und reagierten schnell auf Fahrbahn-Veränderungen. Der Reifen von Sailun wurde in der Disziplin Letztplatzierter, landete aber dennoch im gelben Bereich. Trotz leichter Schwächen in der Bodenhaftung und der Fahrstabilität in Kurven vor allem bei Bergauf-Passagen war er insgesamt beherrschbar. Die Reifen von Goodyear und Nokian zeigten minimale Schwächen in der Traktion bei Bergauffahrten und in der Seitenführung.