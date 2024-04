75 Jahre Keukenhof: Jubiläumsausstellung im Blumenparadies

Die Parklandschaft zeigt Anfang April zwar noch keine grünen Bäume, aber viele Tulpen sind schon erblüht. Die Blüte im Keukenhof verläuft parallel zur Natur. Aus diesem Grund kann nicht im Voraus gesagt werden, wann die beste Zeit ist, um den Keukenhof zu besuchen. Frühblühende Sorten wie Krokusse, Narzissen, Hyazinthen und frühe Tulpen blühen bereits am Beginn der Saison, so wie wir es erlebten. In den Pavillons sind aber vom ersten bis zum letzten Tag der Saison wunderschöne Blumenshows zu sehen.