Tipps zum Wintercamping mit dem Wohnwagen

Sichere Fahrt im Winter

Die Hände liegen in der Position drei und neun Uhr auf dem Lenkrad, der Oberschenkel liegt auf dem Sitz auf, das Bein ist bei vollem Druck aufs Bremspedal nahezu, aber nicht ganz gestreckt. So ist man adäquat auf Extremsituationen vorbereitet. Auf Nässe, Schnee und Eis verlängert sich der Bremsweg enorm. Halten Sie Abstand – und passen Sie Ihre Geschwindigkeit unbedingt den Bedingungen an. „Fühlen“ Sie übers Lenkrad den Untergrund und gehen Sie behutsam mit Bremse, Gas und Kupplung um. Maximale Bremswirkung erzielen Sie durch Kupplung treten und voll auf die Bremse! Das Zusammenspiel von ESP und ABS in modernen Zugwagen hält das Fahrzeug in der Spur – auch in der Kurve.

Aufgepasst mit älteren Fahrzeugen: Der Caravan schiebt mit blockierten und rutschenden Vorderrädern aus der Kurve heraus? Dann von der Bremse gehen, bis Reifen wieder lenkbar sind und behutsam neu einlenken. Fahrzeuge mit Vorderradantrieb schieben bei zu starkem Einlenken über die Vorderachse. Tipp: Lenkeinschlag reduzieren, Gas wegnehmen, bis die Vorderachse wieder Grip aufbaut und dann behutsam Zugwagen wieder auf Spur bringen.

Anders bei hinterradangetriebenen Fahrzeugen: Hier hält ESP die Fuhre perfekt in der Spur. Hektisches Gegenlenken provoziert meisteine zu starke Reaktion des Fahrzeugs. Meist reicht eine ¼ Lenkradumdrehung völlig aus. Grundsätzlich werden Ketten an der angetriebenen Achse montiert. Wer allerdings eine lange, steile Bergabfahrt vor sich hat, sollte die Ketten an der Hinterachse montieren. So verhindert er, dass das schlechter gebremste Heck (ohne Kette) ausbricht.

Unter vier Grad Umgebungstemperatur droht gefährliches Glatteis. Ein Eisbelag bei vergleichsweise milden Temperaturen ist häufig gefährlicher als bei strengem Frost, da sich um den Gefrierpunkt herum auf Eis ein Wasserfilm bilden kann. Brücken kühlen von unten aus, deswegen bleibt dort Schnee früher und länger liegen. Schon die Feuchtigkeit von Nebel lässt die Fahrbahn überfrieren. Nebenstraßen und Autobahnausfahrten sind meist weniger befahren und werden häufig wenig oder gar nicht geräumt oder gestreut. Wer hier zu schnell ist, landet schnell im Straßengraben.

Beim Runterschalten sollten Gespannfahrer die Kupplung gefühlvoll kommen lassen. Das verhindert, dass die Antriebsräder beim Einkuppeln auf glattem Untergrund blockieren. Kommt das Zugfahrzeug durch die Einwirkung der Motorbremse dennoch ins Rutschen, schnell auskuppeln und sanft bremsen. Im Winter gehört eine warme Decke, Handschuhe für den Pannenfall, Unterlegmatten fürs Anlegen der Ketten, Taschenlampe, Schneeketten und/oder eine Anfahrhilfe ins Fahrzeug.